مواطن غزي يناشد الرئيس عباس ورئيس الوزراء لإنقاذ حياته

ناشد المواطن عماد كمال أحمد أبو الخير الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله ووزير الصحة الدكتور جواد عواد، بالإيعاز للجهات المختصة لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية جراء نقص الاكسجين الذي يعاني منه.

وأوضح المريض الغزي أبو الخير، أنه يعاني منذ عدة سنوات من حساسية شديدة في الصدر (أزمة صدرية)، تطورت إلى تليف شديد في الرئتين، وهو ما أدى إلى إعاقته حركياً وضعف تغذية جسده بالأكسجين.

لافتاً إلى أنه يعيش الآن على أجهزة التنفس الاصطناعية من قرابة الشهر، ويحتاج إلى عملية زراعة رئتين، أو زرع جهاز Pip لمساعدته في التنفس.

وقال :" كلي أمل في الرئيس عباس ورئيس الوزراء ووزير الصحة بالعمل على مساعدته بشكل عاجل وإنقاذ حياتي. جدير بالذكر أن المريض أبو الخير يعيل أسرة مكونة من 9 أفراد وهو المعيل الوحيد لها.

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