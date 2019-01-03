مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته وتشلسي يتعثر

واصل مانشستر يونايتد سلسلة انتصاراته بفوزه بهدفين نظيفين على مضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، بينما تعثر تشلسي بتعادله السلبي مع ضيفه ساوثهامبتون.

وأحرز البديل روميلو لوكاكو هدف المان يونايتد الأول فور نزوله الملعب في الدقيقة 64، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبذلك يحقق الشياطين الحمر انتصاره الرابع على التوالي منذ إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بعد الهزيمة بثلاثية أمام ليفربول في الجولة الـ17 من المسابقة، وتولي النرويجي أولي غونار سولسكاير تدريب الفريق.

وعزز المان يونايتد موقعه في المركز السادس برصيد 38 نقطة، مقتربا من أرسنال صاحب المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الـ15.

وفي مباراة أخرى، فشل تشلسي في الفوز بملعبه على ساوثهامبتون ليتعادل معه سلبيا ويتوقف رصيده عند 44 نقطة في المركز الرابع، مقابل 16 نقطة لضيفه في المركز الـ17.