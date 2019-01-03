وصفة دورتموند لربح مئات الملايين

نجح نادي بوروسيا دورتموند في إبرام صفقة جديدة ستضمن له تحقيق مداخيل إضافية بفضل سياسته في استقطاب النجوم الشباب وبيعهم في وقت لاحق بمبالغ كبيرة.

وأعلن متصدر الدوري الألماني أمس الأربعاء الاتفاق على بيع لاعبه الأميركي كريستيان بوليسيش لنادي تشلسي الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو، مع بقاء اللاعب في صفوف الفريق الألماني على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

وانتقال بوليسيش هو أحدث الصفقات التي أبرمها دورتموند خلال المواسم الماضية جنى خلالها نحو أربعمئة مليون يورو.

وكانت أبرز الصفقات المبهرة لدورتموند في صيف 2017 حين وافق النادي الألماني على بيع مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى برشلونة مقابل 145 مليون يورو، وذلك بعد عام فقط من استقدامه من نادي رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

ووافق النادي الألماني في وقت سابق على انتقال المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ إلى نادي أرسنال مقابل نحو 64 مليون يورو، وباع اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان إلى مانشستر يونايتد مقابل 42 مليون يورو، كما تنازل عن خدمات الألماني ماتس هوميلز لبايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو.

ويحسب لنادي بورسيا دورتموند قدرته على تجديد صفوف الفريق واستقطاب المزيد من المواهب الشابة التي سمحت له بالحفاظ على مستوى الفريق وعدم التأثر برحيل النجوم، والدليل تصدره للدوري الألماني حاليا وتقدمه بخطوات ثابته نحو إنهاء احتكار بايرن ميونيخ للقب الدوري خلال السنوات الماضية.