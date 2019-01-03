مجموعة الاتصالات الفلسطينية تستقبل وفدا من طلبة كلية بوسطن الامريكية

استقبلت مجموعة الاتصالات الفلسطينية برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر، مجموعة من طلبة كلية بوسطن الأمريكية، وذلك في إطار الزيارة السنوية إلى فلسطين والتي تنفذها الكلية لطلبتها للتعرّف على المجتمع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه.

وفي بداية اللقاء قام الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر بتقديم عرض تقديمي عن شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وطبيعية عملها والخدمات التي تقدمها للمواطن الفلسطيني وإنجازاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد العكر خلال لقائه طلبة بوسطن، على أهمية التواصل والتعرف على حقيقة وواقع الحياة في فلسطين، مشدداً على أن فلسطين زاخرة بالنماذج المشرفة وبقصص نجاح متميزة تعكس وجود طاقات شابة مبدعة، بالاضافة الى اهمية الاطلاع على الواقع الاقتصادي في فلسطين ممثلاً بكافة مؤسسات القطاع الخاص التي تبذل جهدها من أجل النهوض بهذا القطاع في ظل الظروف و القيود الصعبة المفروضة عليه.

وأضاف العكر استطعنا في فلسطين النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال "لقد حققنا تقدماً لافتاً في هذا القطاع، وتمكنا من النهوض بالتكنولوجيا وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة، موضحا أنّ مجموعة الاتصالات، وكونها أول شركة اتصالات في فلسطين وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات السلكية واللاسكلية وخدمات الإنترنت، تواصل تسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لتوظيف الكفاءات الفلسطينية والاستثمار في التكنولوجيا وفي الإبداعات الشابة، والمشاركة الفاعلة مع مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأضاف قائلاً "نحن نفخر بهذا الدور لأننا جزء من المجتمع الفلسطيني، وسنواصل العمل على الرغم من التحديات لتعزيز اقتصادنا وتمكين مجتمعنا من المضي قُدُماً، ونحن نؤمن أنّ تجربتنا في فلسطين هي تجربة متميّزة ومشجّعة أيضاً لمواصلة العمل في جو مليء بالإبداع والتحدي والمثابرة".ً

وتمنى العكر أن يتمكن الطلبة الزائرون من نقل الصورة الحقيقية المشرقة عن فلسطين لزملائهم ولأقرانهم ولمجتمعهم، وإبراز الإرادة الفلسطينية بالرغم من جميع التحديات في التقدّم وصناعة مستقبل مُشرق للأجيال القادمة.