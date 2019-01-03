فابريغاس يودع جماهير تشيلسي

ودع نجم تشيلسي سيسك فابريغاس في ختام مواجهة فريقه أمام ساوثهامتون والتي انتهت بالتعادل السلبي الأمس الأربعاء، جماهير النادي في ملعب ستامفورد بريدج قبل انتقاله إلى موناكو.

وخاض الإسباني المتوج مع منتخب بلاده كأس العالم 2010 مباراته الـ500 مع الأندية الإنجليزية بداية من عام 2003 لغاية 2011 مع أرسنال، وانتقل إلى تشيلسي عام 2014.

وتوقع مشجعو تشيلسي أن لاعب خط الوسط قد ظهر بشكل نهائي مع فريقه في هذه المباراة، إذ غرد أحد المشجعين قائلا: "فابريغاس يغادر". وأضاف آخر: "وداعا سيسك حظا سعيدا".

وكتب فابريغاس على حسابه في تويتر: "500 مباراة في الكرة الإنجليزية ياله من إنجاز! حلمي بتحقيق تلك الأرقام يصبح حقيقة، لحظة فخر جديدة في مسيرتي، أراكم في ملعب ستامفورد بريدج السبت المقبل".

وينتهي عقد اللاعب البالغ 31 عاما مع البلوز بعد ستة أشهر، وكانت الصحافة الفرنسية قد تحدثت عن اتفاق حصل بين اللاعب الإسباني وفريق الإمارة يقضي بانتقال فابريغاس من تشيلسي اللندني إلى موناكو في الميركاتو الشتوي.

وأضافت ذات التقارير بأن فابريغاس سيحصل على 10 ملايين يورو لتوقيع العقد وساهم في إنهاء الصفقة المدرب الحالي لفريق موناكو تيري هنري، زميل فابريغاس السابق في أرسنال بين عامي 2003 و2007.

وتحدث الإعلام الرسمي أن إتمام الصفقة سيكون خلال الأيام القادمة، حيث سيطير سيسك فابريغاس إلى إمارة موناكو للخضوع للفحص الطبي.