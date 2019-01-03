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هكذا تبني "إسرائيل" جدار بحري على حدود غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:20 - 03 يناير 2019
الجدار البحري بين اسرائيل وغزة الجدار البحري بين اسرائيل وغزة
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أظهرت الصور الجوية بوضوح الجدار البحري الذي تبنيه "إسرائيل" على حدود قطاع غزة ويبلغ ارتفاعه ستة أمتار ومزود بأنظمة تكنولوجية متقدمة مصممة لمنع التسلل عن طريق البحر.

ووفقاً للقناة العاشرة من التلفزيون "الإسرائيلي" فقد تم بناء الحاجز البحري من قبل الجيش لمنع تسلل المقاتلين من غزة الى "إسرائيل".

وتم بناء الحاجز من الصخور الضخمة التي يتم وضعها في البحر، على الحدود الشمالية للقطاع. وتم تثبيت جدار ذكي بين الصخور، والذي يحتوي على أجهزة استشعار لاكتشاف الأنفاق وعلى ارتفاع ستة أمتار من سياج ضخم متصل بأنظمة تكنولوجية متقدمة.

 

الجدار البحري
الجدار البحري بين اسرائيل وغزة.JPG
 

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