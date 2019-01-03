اليونان تمنح جنسيتها لمصريين على عمل بطولي

منحت أثينا 3 صيادين مهاجرين بينهم مصريان الجنسية اليونانية، تكريما لهم على إنقاذ عشرات اليونانيين الذين فرّوا إلى البحر هربا من حرائق الغابات التي خلفت 100 قتيل الصيف الماضي.

واستقبل الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس أمس المصريين عماد الخيمي ومحمود إبراهيم موسى، وغني شيكا من ألبانيا.

وانتشل الصيادون الناجين من البحر ونقلوهم إلى ميناء قريب، بعد أن خرجت حرائق الغابات عن السيطرة وزحفت على الشاطئ ودمرت مئات المنازل.

وحوصر السكان داخل منازلهم وعلى طول الطرق الضيقة أثناء محاولتهم الفرار من قرية ماتي، فيما فر كثيرون إلى البحر هربا من النيران، وغرق بعضهم.

وقال بافلوبولوس، إن بلاده بمنح الجنسية تهدف أيضا إلى "إرسال رسالة إلى أوروبا" لمواجهة المشاعر المعادية للمهاجرين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل.