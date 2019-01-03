مهجة القدس: القيادي بالجهاد خالد أبو زينة يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير المجاهد خالد صالح حسين أبو زينة (59 عاماً) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري أربعة أشهر.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 03/09/2018م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير الشيخ خالد أبو زينة ولد بتاريخ 05/02/1960م، من مخيم جنين، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وقد سبق أن اعتقل عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن ثمان أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني، وعانى خلال اعتقالاته المتكررة من عدة أمراض بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة مصلحة السجون، حيث نقلته الأخيرة لمشفى العفولة في الداخل المحتل وهناك بعد أن أُجري له الفحوصات الطبية تبين أنه بحاجة ماسة لإجراء عملية قسطرة في القلب، نظراً للإهمال الطبي وعدم تلقي العلاج اللازم، وكذلك تم إدخاله للمشفى عدة مرات لسوء حالته الصحية ومن أجل إجراء الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية.