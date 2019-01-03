خالد الخطيب: التجمع الديمقراطي يعمل داخل إطار منظمة التحرير

قال نائب الامين العام لحزب فدا خالد الخطيب: "إنه تم الاتفاق على اقامة التجمع كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والتي تعاني مؤسساتها من حالة ضعف وترهل وغياب القيادة الجماعية ما مس بمكانتها التمثيلية".

وكانت خمسة فصائل فلسطينية أعلنت اليوم الخميس، عن انطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني، الذي يضم الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وفدا، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة.

وأكد الخطيب خلال مؤتمر صحفي، أن التجمع سيكون أداة نضال فاعل من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، مؤكدا رفض التجمع لأي انتهاكات من قبل الاجهزة الامنية سواء في غزة أو الضفة من أجل تحريم وتجريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والحق في الاجتماع.

واعتبر الخطيب أن سر نجاح التجمع ليس فقط في فتح أبواب الانتساب إليه من كل من يؤمن بفكرة وبرنامج هذا التجمع بل بأن يكون هذا التجمع بالأساس عنوان وثقة للشباب الذي يكتوي بنار الاحتلال والانقسام وبفعل غياب الديمقراطية.

وأعلن التجمع نفسه كإطار واسع لتأطير كل الديمقراطيين والتقدميين وفسح المجال الكبير لكل من هو مستعد للانخراط في هذا البديل خاصة الشباب والنساء.