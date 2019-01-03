سلطة الأراضي تنتهي من المرحلة الأولى لتطوير الإدارة العامة للأراضي

أنهت سلطة الأراضي المرحلة الأولى من تطوير البيئة المكانية للإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو وأماكن تواجد كتبة العرائض بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (7000 دولار).

وقد اشتملت عملية التطوير وإعادة ترتيب وبناء غرف مرقمة لكتبة العرائض بهدف منع الازدحام وإيجاد بيئة ملائمة لاستقبال المواطنين.

هذا كما اشتملت عملية تحسين البيئة المكانية إنشاء استقبال موحد لدى الإدارة العامة للأراضي "والعقارات الطابو" مما أدى إلى ترتيب عملية استقبال الجمهور وتقديم الخدمة في مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين مكاتب الموظفين.

إلى ذلك وضمن الانجازات المتحققة في تقديم الخدمات فقد بلغ عدد المعاملات التامة لتسجيل الأراضي خلال العام المنصرم 2018 (3192 معاملة) بينما بلغ عدد طلبات الحصول على مستخرجات قيد (15000 طلب ) في حين بلغ عدد طلبات الحصول على خلو طرف (1272).

ومن جهته أكد رئيس سلطة الأراضي على العام الجاري سيشهد عملية تحسين ملحوظة في تلقي الخدمات المقدمة لدى الإدارات المختلفة من خلال استكمال وتطوير عمليات الحوسبة الالكترونية وإنشاء وتجهيز صالة استقبال موحد بتكلفة مالية تبلغ (38 ألف دولار) سيتم الشروع في تنفيذها خلال العام وذلك بهدف تحسين وتطوير الأداء المؤسسي وتنمية الموارد المادية والبشرية وإيجاد أماكن مؤهلة لتقديم الخدمات وفقا للأنظمة والمواصفات ومعايير الجودة في خدمة الجمهور بما يحقق تنظيم وتنسيق الخدمات في كافة الإدارات المختلفة لدى سلطة الأراضي .