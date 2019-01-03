القبض على 3 أشخاص بتهمة الاحتيال بمبلغ يزيد عن 2 مليون شيقل

قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، فجر اليوم الخميس، على 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بمبلغ 2 مليون و40 الف شيقل، وصادر بحقهم 17 مذكرة قضائية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وفي اطار تنفيذ المذكرات القضائية وبعد متابعة حثيثة من قبل الشرطة القضائية بشرطة رام الله، فقد تمكنت فجرا من القبض على 3 أشخاص فارين منذ فترة طويلة، وصادر بحقهم 17 مذكرة قضائية، بتهمة النصب والاحتيال بمبلغ 2 مليون و40 الف شيقل، وتم توقيفهم، لحين عرضهم على الجهات القضائية.

واضاف ارزيقات، أن هذه المذكرات القضائية تشكل حقوقا للآخرين، وتنفيذها يعتبر من حفظ الامن والنظام العام، ويقع على عاتق الشرطة والأجهزة الامنية مسؤولية تنفيذها.