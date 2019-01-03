الشرافي يعلن عن افتتاح برنامجي دكتوراه بالشراكة مع جامعتي النجاح والإسلامية

أعلن رئيس جامعة الأقصى بغزة الدكتور كمال الشرافي، عن افتتاح برنامجي دكتوراه بالشراكة مع جامعتي النجاح الوطنية في الضفة الغربية والجامعة الإسلامية في قطاع غزة، وفتح باب نشر الأبحاث العلمية في مجلات جامعة الأقصى مجاناً تشجيعاً للبحث العلمي.

وأوضح د. الشرافي خلال مؤتمر صحفي عُقد بمكتبة الجامعة اليوم الخميس، بحضور رؤساء مجلس الادارة ومجلس الأمناء الجامعة، إنَّ الجامعة ستفتح هذا العام برامج الدكتوراة في الالتحاق أمام الطلبة الجدد بالتعاون مع جامعة النجاح بالضفة والجامعة الإسلامية بغزة. بالإضافة إلى اتفاقات تعاون مع جامعات أجنبية وعربية.

واستعرض د. الشرافي الإنجازات التي حققتها الجامعة، من إبرام 40 اتفاقية مع جامعات عربية وأوربية في تبادل الخبرات والمعلومات العلمية بينهما.

وذكر بأنَّ البروفسور سلميان بركة أحد المحاضرين بالجامعة في العلوم الفيزياء الفلكية حاز على المرتبة الأولى في فلسطين وفق معايير محددة من قبل هيئة العلماء بالعالم، لافتاً إلى أنَّ الجامعة حازت على المرتبة الثالثة في الاستحواذ الخضراء على الجامعات الفلسطينية.

وأشار إلى أنَّ البروفيسور عطاف محمود أبو غالي حازت على المرتبة السادسة في الوطن العربي ضمن 70 ألف بحث علمي بإشراف نخبة من الهيئة الدولية وهذا دليل وضح على تقدم في المسارات البحثية داخل أروقة الجامعة.

وبدوره، قال د. محمد سلمان عميد الدراسات العليا في جامعة الأقصى: "أنَّ الجامعة الاقصى بغزة حققت إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي"، حيث حازت مجلات الجامعة على أعلى معدل التأثير العربي في فلسطين عام 2018 وحصلت مجلة جامعة الأقصى سلسلة العلوم الانسانية على معدل تأثير 1.2%.

وتابع:" وحصلت مجلة العلوم الطبيعية 2.1% وهو من أعلى المعدلات في فلسطين"، وأضاف إنًّ مجلة العلوم الانسانية التابعة لجامعة الاقصى بغزة حَصلت على المرتبة الاولى على المستوى العربي متفوقة على 4 آلاف مجلة والمرتبة الثامنة من ناحية القوة في التأثير تم ترشيحها في العاصمة الاردنية بحضور عدد من العلماء والباحثين.

























