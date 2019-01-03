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انطلاق الاسبوع التاسع من دوري جوال لكرة اليد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:44 - 03 يناير 2019
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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد عن انطلاق مباريات الأسبوع التاسع من دوري جوال لكرة اليد في المحافظات الجنوبية, حيث يفتتح الأسبوع بلقاءٍ بين نادي اتحاد شباب خانيونس ونادي الصلاح على ملعب أبو يوسف النجار بخانيونس الساعة الرابعة.

ويلتقي تمام السادسة مساءً خدمات البريج مع خدمات النصيرات على نفس الملعب, وتختتم مباريات الأسبوع بدربي مثير بين الجارين خدمات دير البلح واتحاد دير البلح على صالة سعد صايل بغزة تمام الساعة الخامسة مساءً.

يذكر أن مرحلة الإياب من الدوري انطلقت الأسبوع الماضي بعد انتهاء مرحلة الإياب .

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