الصحة: خيارات قاسية خلال أيام إذا لم يتم توريد الوقود للمستشفيات

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إن تفاقم الوقود سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أن الأزمة ستضع الوزارة أمام خيارات قاسية خلال أيام إذا لم يتم توريد الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع.

وأوضح القدرة أن الاستنزاف المستمر لكميات الوقود المتبقية في خزانات المولدات الكهربائية يضع المشهد الصحي بشكل عام أمام كارثة حقيقية خاصة مع الحاجة الملحة للكهرباء وزيادة الأحمال خلال ايام الشتاء الباردة وتجاوز ساعات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات يومياً، إضافة الى تكرار الأعطال في الشبكات القادمة الى قطاع غزة.

وبين أن الحاجة للتيار الكهربائي في الأقسام الهامة والحيوية كغرف العمليات والعنايات المركزة وحضانات الاطفال وأكشاك الولادة وأقسام غسيل الكلى والمختبرات واجهزة التعقيم والغسيل ومحطات الاكسجين وغيرها.

وأشار القدرة إلى أن ذلك يتطلب تشغيل المولدات الكهربائية لساعات أطول، ما يعني زيادة معدل الاستهلاك الشهري من الوقود والذي انخفض من 540 ألف لتر شهريا إلى 300 ألف لتر جراء تحسن ساعات وصل التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه ومع توريد الكمية الأخيرة من المنحة نهاية شهر نوفمبر الماضي، فإن الوزارة تتعامل مع ما تبقى من الوقود وفق إجراءات تقشفية قاسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار بها.

وجدد القدرة مناشدة وزارة الصحة لكافة المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل الفوري لمنع وصول الأزمة إلى نقطة يصعب معها تقديم الخدمة الصحية، خاصةً مع غياب أي افق لمنحة جديدة ينتج عنها توفير كميات ثابتة ومنتظمة من الوقود، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة.