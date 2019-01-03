القناة العاشرة: تطورات بشأن التحقيقات مع نتنياهو وزوجته

ذكرت القناة العبرية العاشرة، الليلة الماضية، أنّ هناك تطورات شهدتها الساعات الأخيرة بشأن التحقيقات الجارية ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، وزوجته سارة.

وبحسب القناة، فإن المستشار القانوني أفيحاي ماندلبليت أنهى مداولات بشأن التحقيقات في الملف "1000" المتعلق باتهامات لنتنياهو أنّه قدّم امتيازات لرجل الأعمال "أرنون ميلتشي" مقابل هدايا قدّمها له.

ووفقًا للقناة، فإنه لا يوجد أي تغيير في موقف المستشار القانوني الذي يخالف توصية شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي تعتقد أن نتنياهو تلقى رشوة. مشيرةً إلى أن ماندلبليت يعتقد أن نتنياهو ارتكب فقط خرقا للثقة وليس جريمة رشوة. ورجحت أن يتم إغلاق القضية ضد ميلتشي، واتخاذ قرار مماثل بشأن نتنياهو.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة ذاتها أن مكتب المدعي العام يجد صعوبات قانونية في توجيه لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو في الملف 4000 المتعلق بزوجها وعائلتها وعلاقتهم بمالك شركة بيزك وموقع واللا العبري، وتقديم امتيازات له مقابل تحسين صورتهم إعلاميا.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل الملف بأكمله لماندلبليت والنائب العام شاي نيتسان للنظر فيه. مرجحةً أن يتم فقط توجيه لائحة اتهام قوية ضد نتنياهو تتضمن اتهاما واضحا بالرشوة، خاصةً بعد إعلان الشرطة أن لديها أدلة مهمة لمقاضاة نتنياهو واتهامه بتقاضي رشاوى وانتهاك الثقة والاحتيال تحت ظروف مشددة.