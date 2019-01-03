مقتل إرهابيين بعملية أمنية "مستمرة" في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مقتل 5 إرهابيين، ليلة الأربعاء الخميس، خلال عملية استباقية شنتها قوات الأمن في منزل يتخذه متشددون مقرا لهم في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد.

وبحسب ما نقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزرة الداخلية، سفيان الزعف، فإن اثنين من الإرهابيين القتلى قاما بتفجير نفسيهما أثناء تدخل الأمن.

وأوضح سفيان الزعق أن العملية الأمنية "الاستباقية" ما زالت مستمرة منذ فجر الخميس في منطقة جلمة بالولاية الواقعة وسط البلاد.

وأضاف أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، تمكنت بناء على معلومات أمنية، "من تحديد مكان تواجد عناصر إرهابية بمنزل بالحي الشمالي في جلمة".

وأشار إلى أن عملية المداهمة شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار، وقام عنصران إرهابيان بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة.

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني لإحدى وسائل الإعلام المحلية، أن مساعد شرطة أصيب بيده خلال المداهمة.