غزة: خمسة أحزاب يسارية تعلن انطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني

أعلنت خمسة أحزاب يسارية اليوم الخميس، عن انطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني.

وقد أعلن عن انطلاق التجمع، في مؤتمر صحفي عقد في أحد قاعات مدينة غزة، بحيث يضم القوى الديمقراطية الخمس إلى جانب ممثلي مؤسسات أهلية وحِراكات شعبية وشخصيات ديمقراطية مستقلة.

ويتكون التجمع من: الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، المبادرة الوطنية، حزب الشعب، وفدا، الى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة.

وأوضح التجمع خلال المؤتمر، أن هذه الخطوة تأتي استشعاراً لمخاطر التصفية التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية بفعل اشتداد الهجوم الأمريكي المتمثل بصفقة القرن والتصعيد العدواني "الإسرائيلي" بتعجيل عملية تهويد القدس، والتوسيع المحموم للمستوطنات وتشديد الحصار على غزة.