"إسرائيل" تخفض عدد التصاريح التي تمنحها للمزارعين

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" خفّضت عدد التصاريح التي تمنحها للمزارعين الفلسطينيين في مناطق التماس بين الجدار الفاصل والداخل المحتل.

واعتمدت الصحيفة على أرقام أعدّها مركز الدفاع عن الفرد، توضح ارتفاع معدل رفض الطلبات الفلسطينية للحصول على تصاريح زراعية خلال عام 2018 بنسبة وصلت إلى 72%، مقارنةً مع 24% في عام 2014.

وتشير الصحيفة إلى عقوبات فرضت على المزارعين خلال السنوات الأربع الأخيرة للحصول على تصاريح زراعية.

وتبلغ مساحة الأرض ما وراء الجدار الفاصل 137 ألف دونم زراعي، ومنذ بداية عام 2018 حتى 25 نوفمبر/ تشرين ثاني، وافقت الإدارة المدنية على 1876 طلبًا للحصول على تصاريح زراعية من أصل 7187 طلبًا.

وتشير الصحيفة إلى أن رفض طلبات التصاريح يزيد عن النصف في عام 2018 بالنسبة للسنوات الأربعة الأخيرة خاصةً عام 2014.