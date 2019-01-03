وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" تُطلق ميزة "الستوري"

أطلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ميزة "الستوري" على صفحتها الإخبارية، كأول موقع إخباري يُطلقها محلياً وعربياً ودولياً.

ومن المعروف، أن هذه الميزة تستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة كـ"الفيس بوك" والإنسقرام والسناب شات.

وقد أوضح إبراهيم شقورة، المهندس في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوكالة تسعى بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني والوصول لجمهور وشريحة أعرض من المستخدمين، وانطلاقاً من حرص الوكالة لمواكبة جمهور "السوشيال ميديا" وفتح آفاق جديدة لهم داخل الموقع.

وعن ميزة الستوري، بين شقورة، أنه تم طرح وإضافة الميزة على الواجهة الرئيسية بمزايا عديدة حيث يمكن للزائر الآن الاطلاع على القصص التي تتعلق بموضوع ما أو قصة واحدة، ويمكنه مشاهدتها بالصور أو بالفيديو.

وفيما يتعلق بأهدافها، ذكر شقورة، أن الوكالة تهدف من خلال إطلاق هذه الميزة إلى مشاركة الزوار مع الوكالة، بحيث أصبح بإمكانهم الآن أيضاً إرسال قصصهم الإخبارية أو الإحصائية أو لقطاتهم من الهاتف لأحداث معينة وسيتم نشرها، لتحقيق مصطلح صحافة المواطن.

وقال شقورة: "كل زائر للموقع بإمكانه تصفح هذه الميزة والاستفادة منها، حيث أنها صُممت لتكون مناسبة لأحجام الشاشات والأجهزة المختلفة بما يعرف بـ "Responsive"، حيث بإمكان أي زائر إرسال القصص عبر الزر الموضح في بداية القصص " زر ارسل".

وتوقع شقورة، أن يكون هناك زيادة في أعداد الزوار والزيارات للموقع، حيث أن هم الوكالة الأول هو إرضاء الزوار ومواكبة احتياجاتهم.

وأكد شقورة، أن هذه الميزة تأتي ضمن سلسة مزايا تم طرحها منذ بداية الحلة الجديدة للموقع، بداية العام الماضي، والتي تعني بمواكبة احتياجات الزوار بما يلائم مفاهيم المواقع الاجتماعية.

وأشار، إلى أنه تم سابقاً طرح ميزة الأكثر رواجاً لاطلاع الجمهور على "الهاشتاقات" الأكثر تداولاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لاطلاع الجمهور على كمية أكبر من الأخبار في الواجهة الرئيسة، والبعد عن التشتيت في موضوع الأقسام والتصنيفات.