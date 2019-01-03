استطلاع للرأي: الليكود يتربع عرش الانتخابات "الإسرائيلية"

أظهر إستطلاع للرأي "الإسرائيلي" اجرته صحيفة "إسرائيل" هيوم حول النسب المتوقعة والتي ستحظى بها الاحزاب "الإسرائيلية" في الانتخابات المقبلة بتاريخ 9 ابريل المقبل .

ووفقا لنتائج الاستطلاع لازال حزب الليكود هو الحزب الأقوى داخل "إسرائيل"

ووفقا للنتائج :

حزب الليكود سيحصل على 28 مقعداً في الكنيست

حزب "حوسن" اسرائيل " حصانة اسرائيل " برئاسة الجنرال بيني غينس سيحصل على 13 مقعداً

حزب يش عاتيد برئاسة يائير لابيد سيحصل ايضا على 13 مقعداً.

في حين اشارت النتائج لانخفاض نسبة حزب القائمة العربية المشتركة لتحصل قط على 9 مقاعد.

حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينت وايلت شيكد 8 مقاعد. وحزب العمل 7 مقاعد.

وبين الاستطلاع ان حزب "ميرتس" وحزب "كولانو" وحزب يهودا هتورا" سيحصل كل حزب على 6 مقاعد فقط ، وحزب غيشر " جسر" حصل على 5 مقاعد ، وحزب البيت اليهودي 4مقاعد .

وكان لحزب اسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان وحزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني وحزب شاس 3 مقاعد لكل حزب