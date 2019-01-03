روحاني: مبيعات النفط الإيراني مستمرة رغم الضغوط الأمريكية

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن مبیعات بلاده من النفط مستمرة كما هو متوقع، رغم الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة لعرقلة الصادرات.

وقال روحاني، في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء الإيراني في العاصمة طهران، امس الأربعاء، إن عائدات الصادرات غير النفطية لإيران، ازدادت 750 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي لبلاده، یسیر بوتیرة إیجابیة ومشجعة، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لن تنجح في عرقلة صادرات النفط الإيرانية".

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.