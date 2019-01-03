2500 مستوطن يقتحمون(قبر يوسف) بنابلس بينهم شخصبات "إسرائيلية" بارزة

اقتحم 2500 مستوطن، الليلة الماضية (قبر يوسف) في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ووفق الإعلام العبري، فإن من بين الذين اقتحموا المكان رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي داغان، ونائبه، ديفيدي بن تصيون وقائد لواء شمال الضفة العقيد ساغيف دهان،وضباط آخرين من بينهم شلومو كوهين والمغني كوبي بيرتس والحاخام المثير للجدل في الكيان والمتهم بقضايا اغتصاب برنارد.

وقال رئيس المجلس الإقليمي شمرون ، يوسي داجان ، "إن المزيد والمزيد من الناس من جميع أنحاء البلاد والعالم يأتون إلى قبر يوسف ويصوتون بأقدامهم ، وإسرائيل ليست مستعدة للتخلي عن مواقعها المقدسة".

وأضاف ان على "إسرائيل أن تمكننا من زيارة المكان المقدس حتى خلال النهار وأن تعيد سيادة إسرائيل الى المكان".

يذكر أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين قوات الاحتلال المؤمنة لحافلات المستوطنين المقتحمين لـ(قبر يوسف).