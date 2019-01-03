صحيفة: الدفعة الثالثة من الأموال القطرية تصل الأسبوع المقبل لغزة بنفس الآلية السابقة

علمت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي غزة ستصل مطلع الأسبوع المقبل، وسيُحضرها السفير محمد العمادي بالآلية السابقة التي جرت خلال الشهرين الماضيين، كما بلّغ بذلك قيادة «حماس».

أيضاً، أبلغت الحكومة "الإسرائيلية" الوسيطين المصري والقطري بتوسيع مساحة الصيد لقطاع غزة إلى 12 ميلاً بحرياً في المنطقة الواقعة من وادي غزة إلى بحر رفح (جنوب)، واعدةً بتوسيع المساحة تدريجاً في حال استمرار الهدوء على الحدود. في المقابل، رفضت «نقابة الصيادين الفلسطينيين» القرار الإسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد على نحو مجتزأ في مناطق محددة، ما سيحوّل منطقة الصيد على شكل مثلث، الأمر الذي يعني «تهديد حياة الصيادين للخطر من بحرية الاحتلال قبيل بلوغ الـ12 ميلاً إن زاغ المركب يميناً أو شمالاً».

إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود رغم الإجراءات التقشفية التي تتبعها في المستشفيات والمراكز الصحية، قائلة إن «سبب الأزمة حكومة فتح في رام الله وتنصّلها من مسؤولياتها تجاه الوزارة في غزة»، علماً أن الأوضاع الجوية الجارية أثرت في جدول وصل التيار في القطاع عموماً.