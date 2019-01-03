الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالاتٍ واسعة طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وجرى اعتقال الشابين مالك ومحمد بري، بعد مداهمة منزليْهما في قرية إماتين شرقي قلقيلية.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب حسام أبو عطية (19 عاماً) من منزله في مخيم ⁧جنين⁩، والأسير المحرر عمّار ناصر حبيس من منزله في قرية دير أبو مشعل غرب ⁧رام الله.

كما تم اعتقلل الشابيْن محمد علي سباتين (28 عاماً) وعمرو عمران زعول (18 عاماً) من منزليْهما في قرية حوسان غرب ⁧بيت لحم.

وقد اندلعت مواجهات بين الشبّان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدة تفوح غربي الخليل، ومخيم جنين، وبلدة جبر المكبر شرق القدس . كما داهمت المناطق الشرقية لمدينة نابلس لتأمين الحماية للمستوطنين لدى اقتحامهم منطقة قبر يوسف.

وأصيب المسعف ياسين عمران برصاصتيْن في الوجه والصحفي بكر عبد الحق إصابة طفيفة برصاصة في الساق خلال اقتحام الاحتلال شرق ⁧نابلس⁩.

وفي السياق، أصيبت آلية عسكرية للاحتلال بشكل مباشر عقب استهدافها بزجاجة حارقة في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.