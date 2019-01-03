طقس فلسطين: أجواء باردة إلى شديدة البرودة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، و تسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو السبت، غائما جزئيا وباردا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الأحد المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية, وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة مثيرة للغبار، والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.