مستوطنون يعتدون على موكب الحمدالله في نابلس

كشفت شبكة الأخبار "الإسرائيلية" في نشرتها المركزية الليلة عن تعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله للرشق بالحجارة من قبل متطرفين يهود في ذات المكان الذي استشهدت فيه المواطنة عايشة الرابي بحجر ألقاه مستوطنون على سيارة زوجها جنوب نابلس.

وذكرت الشبكة أن الحادث وقع خلال ساعات المساء الأسبوع الماضي، بالقرب من حاجز زعترا جنوب نابلس، وأن إحدى السيارات بالموكب تضررت وأصيب أحد ركابها بشظايا الزجاج.

وأكدت أن تقديرات جهاز الأمن "الإسرائيلي" تشير إلى أن مستوطنين هم من ألقوا الحجارة على الموكب، كما حدث عندما استشهدت الرابي قبل حوالي شهرين.