نتنياهو: الولايات المتحدة استجابت لكل ما طرحناه عليهم من مطالب

عاد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو مساء اليوم بعد زيارة رسمية للبرازيل.

وقال مصدر سياسي أن غالبية المطالب "الإسرائيلية" قد تم الاستجابة لها أثناء لقاء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيؤ. وأعرب المصدر عن أمله في أن تقوم هندوراس بنقل سفارتها إلى القدس في غضون شهرين.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي الملفات السورية والايرانية والفلسطينية.

وكان نتنياهو قد اجتمع مساء أمس على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي.

وفي مستهل اللقاء قال نتنياهو أنه سيبحث مع الوزير بومبيو مسالة التعاون بين "إسرائيل" والولايات المتحدة وتعزيزه في المجالين الاستخباراتي والعملياتي في سوريا وأماكن أخرى وانعكاسات قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا والسبل الكفيلة بمنع تصرف إيران في الشرق الأوسط.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن قرار بلاده بخصوص سوريا لا ينطوي على تغيير موقف الولايات المتحدة من "إسرائيل".

وتعهد بمواصلة الحملة ضد تنظيم داعش وإيران. كما أكد التزام الولايات المتحدة بضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأمن "إسرائيل".