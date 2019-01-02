صحافي "إسرائيلي" السلطة قررت تسليم واشنطن عصام عقل

قال الصحفي الإسرائيلي جال بيرغر بان السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم عصام عقل للإدارة الأمريكية فور انتهاء الإجراءات القانونية ضده.

ونقل بيرغر عن مصدر فلسطيني قوله ان السلطة اتخذت قرار بتسليم عقل للادارة الامريكية، لان الامر اصبح عبئا عليها، رغم اعتراض البعض على هذا القرار.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى الفلسطينية قد اصدرت قبل ايام حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على عصام عقل المدان بتهمة بيع عقار في القدس.

وقالت المحكمة في بيان لها انه "عملاً بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم "ع.ع‘" بالتهمة المسندة إليه وهي محاولة إقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 وعطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة." حسب ما صدر عن المحكمة.

ورغم صدور القرار من محكمة الجنايات الكبرى، الا انه من المؤكد ان محامي المتهم سيتوجه الى محكمة الاستئناف، والتي ستنظر بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات.

ويعتقل جهاز المخابرات العامة في رام الله عقل الذي يحمل الجنسية الامريكية والمتهم بتسريب عقارات لجمعيات استيطانية في القدس، وتتعرض السلطة لضغوطات امريكية من اجل الافراج عنه.

وحاولت وطن للانباء التواصل مع الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري لكنها لم تتمكن من ذلك.

من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني لوطن ان الضغوط الأمريكية متواصلة على كل موقف تتخذه القيادة الفلسطينية.

وقال مجدلاني ان عصام عقل مواطن فلسطيني أدين أمام محكمة فلسطينية بجريمة تمس الامن الوطني الفلسطيني، لافتا الى انه لا يوجد بيننا وبين أمريكا أي اتفاقيات لتسليم مجرمين او غيرها وان العلاقات مع الولايات المتحدة منقطعة على كافة المستويات.