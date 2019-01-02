وزارة العمل تنظم لقاءًا حوارياً حول برنامج طموح 2

عقدت وزارة العمل اليوم لقاء حوارياً استكمالا لسلسة اللقاءات السابقة لمناقشة إجراءات ومعايير برنامج تنمية قدرات الشباب والخريجين طموح 2 بحضور وكيل الوزارة أ.موسي السماك ومدير عام التشغيل أ. عبدالله كلاب، ومدير عام التعاون الدولي والعربي م . ماهر أبوريا، أ. محمد طبيل مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمدراء العامون للشئون الادارية والمالية في المؤسسات الحكومية.

ورحب أبو ريا بالحضور من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لعشرات اللقاءات التي نظمتها الوزارة لمناقشة الاجراءات والمعايير المتعلقة ببرنامج طموح2 والتي تهدف إلي تحسين جودة العمليات والمخرجات من البرنامج.

فيما أكد السماك أن برامج التشغيل تأتي بالتزامن مع الوضع الذي يعيشه الشباب الخريجين والعمال العاطلين عن العمل وازمة البطالة التي فاقت 54% والتي تهدف للتقليل من هذه النسبة من خلال هذه البرامج التي تساهم بتنمية قدرات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وسد حاجة مؤسسات العمل المحلي المتمثلة بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وفي نفس السياق وضح كلاب آلية وإجراءات اختيار الخريجين والعمال والتي تتضمن ثلاث مراحل أساسية أولها قيود التسجيل، ومن ثم التفضيل وآخرها مرحلة الفرز والترشيح مؤكداً أن الفرز تم بناء على عدة أوزان نسبية متعلقة بأعداد الخريجين في المحافظات وحاجة السوق للتخصصات.

وشرح ا. زكريا جودة مدير دائرة الرقابة في ديوان الموظفين الية عمل اللجنة الحكومية بالتعاون مع الوزارة في برنامج طموح 2، وأن اللجنة شكلت فريق لمتابعة الاجراءات وكتابة تقارير وإحصائيات لضمان تحقيق الاهداف الاساسية من البرنامج.

وأضاف أن اللجنة تراقب الانضباط الإداري للمستفيدين والتأكد من موائمة تخصصاتهم مع مكان العمل ومقارنة احتياج الوزارات الفعلي لهؤلاء الخريجين وتحقيق أكبر عائد من الخدمة للخريج والوزارة.

ومن ثم تم فتح باب النقاش للحضور للاستماع لتوصياتهم وملاحظاتهم، والتي سيتم النظر اليها بعين الاعتبار من قبل الوزارة واللجنة الحكومية المشرقة على تنفيذ البرنامج.