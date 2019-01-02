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مالية رام الله: لا تخفيض على رواتب عقود موظفي الحكومة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:26 - 02 يناير 2019
رواتب الموظفين رواتب الموظفين
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية عبدالرحمن بياتنة إن المعلومات التي تتحدث عن تخفيض رواتب عقود الموظفين العاملين في الحكومة هي معلومات غير صحيحة.

وأكد بياتنة أنه لا أساس لصحة المعلومات التي نشرت على عدد من وسائل الإعلام بأن "مجلس الوزراء أبلغ ديوان الموظفين العام بإعادة تقييم عقود الموظفين العاملين في الحكومة بعقود عالية، وتجديدها برواتب أقل بكثير من العقود السابقة، بما يتطابق مع قانون الخدمة المدنية" وأن الموظفين سيحصلون على رواتب أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه، وقد يصل الخصم إلى أكثر من نصف الراتب بكثير.

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