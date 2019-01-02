مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في حوادث سير الشهر الماضي

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 591 آخرين بجروح، جراء 887 حادث سير الشهر الماضي في الضفة الغربية.

وأفاد بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن إدارة شرطة المرور سجلت 887 حادث سير، نتج عنها مصرع خمسة أشخاص وإصابة 591 آخرين، وصفت 6 اصابات بالخطيرة وإصابة 34 منهم بالمتوسطة، و551 بالطفيفة.

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 47210 مركبة، وأنزلت عن الشارع 438 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 20413 مخالفة مرورية، وحجزت 766 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 965 مركبات غير قانونية.