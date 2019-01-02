اللجنة الدعوية للجهاد تصدر ألبوماً مصوراً لحفل تكريم حفظة القرآن.

أصدرت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي ألبوماً مصوراً لحفل تكريم حفظة كتاب الله.
ويتضمن الألبوم كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أثناء تكريم حفظة القرآن الكريم، وكلمات المشاركين في الحفل.
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10:05 - 23 ديسمبر 2018
20:42 - 25 ديسمبر 2018
08:20 - 29 ديسمبر 2018
10:33 - 25 ديسمبر 2018
23:52 - 22 ديسمبر 2018
14:19 - 25 ديسمبر 2018
23:51 - 23 ديسمبر 2018
21:14 - 24 ديسمبر 2018
15:32 - 23 ديسمبر 2018
20:58 - 19 ديسمبر 2018
23:59 - 25 ديسمبر 2018
19:24 - 22 ديسمبر 2018
09:35 - 20 ديسمبر 2018
23:49 - 24 ديسمبر 2018
14:38 - 26 ديسمبر 2018
14:49 - 29 ديسمبر 2018
14:53 - 23 ديسمبر 2018
13:17 - 26 ديسمبر 2018
10:32 - 25 ديسمبر 2018
11:42 - 22 ديسمبر 2018
20:20 - 20 ديسمبر 2018
11:51 - 22 ديسمبر 2018
12:45 - 29 ديسمبر 2018
11:59 - 01 يناير 2019
13:42 - 26 ديسمبر 2018
10:32 - 31 ديسمبر 2018
12:21 - 20 ديسمبر 2018
12:33 - 22 ديسمبر 2018
10:31 - 30 ديسمبر 2018
17:53 - 21 ديسمبر 2018
15:17 - 23 ديسمبر 2018
23:12 - 24 ديسمبر 2018
17:11 - 01 يناير 2019
10:24 - 29 ديسمبر 2018
20:59 - 31 ديسمبر 2018
16:11 - 25 ديسمبر 2018
16:45 - 02 يناير 2019
08:14 - 31 ديسمبر 2018
10:35 - 01 يناير 2019
17:02 - 01 يناير 2019
أصدرت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي ألبوماً مصوراً لحفل تكريم حفظة كتاب الله.
ويتضمن الألبوم كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أثناء تكريم حفظة القرآن الكريم، وكلمات المشاركين في الحفل.
لمشاهدة الألبوم اضغط هنا