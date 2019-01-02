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اللجنة الدعوية للجهاد تصدر ألبوماً مصوراً لحفل تكريم حفظة القرآن.

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:01 - 02 يناير 2019
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أصدرت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي ألبوماً مصوراً لحفل تكريم حفظة كتاب الله.

ويتضمن الألبوم كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أثناء تكريم حفظة القرآن الكريم، وكلمات المشاركين في الحفل.

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