الاحتلال يقتحم بلدة يعبد والشبان يتصدون

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية بلدة يعبد جنوب غرب جنين وسط إطلاق نار وقنابل صوتية.

وأفاد شهود عيان، أن الشبان الفلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي فور اقتحامهم لبلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال داهمت شارع محمود عباس، ومحيط مسجد بلال بن رباح، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في المكان.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تستبيح الضفة الغربية بين الفنية والأخرى، وتقتحم مدنها وقراها، وتقوم بأعمال مداهمة وتفتيش واعتقالات واسعة.