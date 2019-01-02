حماس تدين حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة في الضفة

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران، حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الامنية في الضفة المحتلة على خلفية سياسية، مشددًا على أن ذلك يصب في مصلحة الاحتلال.

وقال بدران، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لا تزال بوصلة أجهزة السلطة الأمنية بالضفة الغربية مصوبة بالاتجاه الخطأ، عندما تسلط قوتها وجبروتها ضد أبناء شعبها من خلال الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية".

وأشار إلى أن الاعتقالات طالت أكثر من 60 معتقلا من أبناء شعبنا، في حين الاحتلال يعيث فساداً وإجراماً ضد شعبنا من خلال الاقتحامات والاعتقالات والتهويد والاستيطان.

وأضاف: "إذ ندين هذه الحملة ونندد بسياسة القمع الممارسة من تلك الأجهزة، لنؤكد رفض هذا المسار الخطير والذي يصب في مصلحة الاحتلال".

وشدد على أن ذلك لن يجلب لشعبنا سوى الشرذمة والضعف، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لرص الصفوف والوحدة لمواجهة التحديات والممارسات العدوانية والمخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف القدس والضفة الغربية خاصة، والحقوق الفلسطينية عامة.