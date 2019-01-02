مصادر: الرئيس عباس سيعيد رواتب موظفي غزة كما كانت

أبلغ الرئيس محمود عباس المخابرات المصرية اليوم الأربعاء، باتخاذه قراراً بإنصاف موظفي السلطة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، وإعادة النظر في عدد من القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً من أجل تقويض حكم حماس بقطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس عباس أبلغ جهاز المخابرات المصرية بأن حركة فتح لن تتحاور مع حركة حماس بعد اعتداءاتها على الفتحاويين بإيقاد الشعلة بقطاع غزة وأن القيادة قد أصبحت الأولوية بالنسبة لها الآن هي ضرورة إجراء الانتخابات بكافة محافظات الوطن استناداً للقرار الذي صدر من المحكمة الدستورية.

وأوضحت المصادر الإعلامية أن الرئيس عباس عازم على تقليص نسبة الخصم على رواتب موظفي محافظات غزة، من 50% إلى 30%، ليبقى إجمالي الراتب 70%، وفي شهر أكتوبر سيعود الراتب كاملاً، إضافة إلى دراسة ملفات عدد من الموظفين المتقاعدين بالشقين المدني والعسكري، وصولاً إلى العمل على وقف التقاعد المالي. وتوقيف العمل بإصدار كشف متقاعدين جدد نهاية الشهر إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت المصادر أن الرئيس عباس أكد للمخابرات المصرية بأن القيادة الفلسطينية لن تتخلي عن واجباتها تجاه أبنائها بقطاع غزة وعلى رأس ذلك موظفيها الذين التزموا بقراراتها على مدار سنوات الانقسام مجدداً تأكيده بأن القيادة الفلسطينية لم ولن تنكر لموظفيها بالمحافظات الجنوبية حقوقهم المالية ودرجاتهم الوظيفية المستحقة.

الجدير ذكره، أن موظفي السلطة منذ شهر أبريل الماضي يعانون ظروفاً قاسية جراء الخصومات التي فرضت على رواتبهم، وطالب الكل الفلسطيني في كل مناسبة برفع العقوبات عن غزة من أجل التقدم في ملف المصالحة.