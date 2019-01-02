الاحتلال يبعد أسيراً من غزة إلى الضفة بعد الإفراج عنه

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير رياض صالح عبدالله من سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وأوضحت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء اليوم عن أسيرين من منفذي عملية السفينة "كارين إيه" من سجون الاحتلال وهما رياض صالح مصطفى عبد الله قصراوي (أبو صالح) وأحمد محمد عبد الهادي خريس بعد أن امضيا 16 عاما في سجون الاحتلال.

وأوضحت "واعد" أن الأسير رياض عبد الله يحمل الهوية الغزية بعد ان اعتقل على يد قوات الاحتلال في عرض البحر الأبيض المتوسط في 1 يناير 2002 على خلفية اتهامه بالمشاركة في عملية السفينة "كارين إيه".

وكانت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة دعت لاستقبال الأسيرين المحررين في معبر بيت حانون بشمال قطاع غزة وعند حاجز ترقوميا بالخليل بحسب أهالي الأسرى بالشكل الذي يليق بنضالاتهما وتضحياتهما من أجل الوطن والهوية والدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية.