أردان يُقر سلسلة عقوبات ضد الأسرى منها إلغاء مخصصاتهم المالية

أقر وزير الأمن العام الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الأربعاء، سلسلة خطوات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن أردان قرر إلغاء فصل أسرى فتح وحماس وتفكيك الأقسام، وإلغاء الاستقلالية الممنوحة لهم، وإعادة وضعهم في أقسام موحدة.

كما تقرر إلغاء مهمة المتحدث باسم الأقسام، وإلغاء الطهي، وتخفيض مبلغ الكنتينة للأسرى، وإلغاء جميع ودائع أموال السلطة الفلسطينية للأسرى بشكل نهائي.

وتوعّد أردان بمزيد من الخطوات العقابية في الأسابيع المقبلة مشيرا إلى أن مصلحة السجون لديها القدرة للتعامل مع سيناريو قد يتطور داخل السجن وأنها لا تهاب أي تهديدات أو إضرابات.

وأضاف "لن يكون هناك المزيد من المرح". مشيرًا إلى أنه سيعرض ذلك على الكابنيت للموافقة على هذه الإجراءات، وإجراءات أخرى ستتخذ. مُلمّحًا لإمكانية تقليص كميات المياه المستخدمة للاستحمام من قبل كل أسير في الفترة المقبلة.

ورجّح أن يتم تطبيق هذه الإجراءات وغيرها في غضون عام كامل مضيفًا "لا يوجد سبب لتأخير مسألة ذات أهمية أمنية".