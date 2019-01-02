إدارة "فيس بوك" تغلق الصفحة الخاصة بفضائية فلسطين اليوم

أغلقت إدارة "فيس بوك" اليوم الأربعاء، الصفحة الخاصة بـ"فضائية فلسطين اليوم" على موقع التواصل الاجتماعي في محاولة منها لطمس الحقيقة وتغييب القضية الفلسطينية عن أنظار العالم.

وقامت الشركة بإغلاق الصفحة والتي يتجاوز عدد متابعيها النصف مليون عدة مرات آخرها كان في مايو 2018 عندما كان عدد المتابعين يتجاوز المليون، بزعم أنها لا تتوافق مع سياسات النشر على "فيس بوك"، في المقابل لم يذكر أنها أغلقت صفحات تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

ويشار إلى أن غالبية الصفحات والمواقع الإخبارية الفلسطينية تتعرض لهجمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمتساوقين معه، كما شن الاحتلال من قبل عدة هجمات على الموقع الإلكتروني التابع لـ"فضائية فلسطين اليوم" .