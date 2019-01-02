مصادر: الأسبوع القادم حاسم بشأن استئناف موسم العمرة في غزة

كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" أنَّ الأسبوع المقبل سيكون حاسماً فيما يتعلق باستئناف أفواج المعتمرين من قطاع غزة المتوقفة منذ العام 2014.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يطرأ أي جديد على ملف استئناف سفرة معتمري قطاع غزة، في أعقاب سلسلة المحادثات مع المسؤولين المصريين، لافتةً إلى أنَّ الأسبوع المقبل سيشهد رداً واضحاً من قبل المسؤولين المصريين فيما يتعلق في بعض تفاصيل استئناف العمرة.

في السياق، نفى عوض أبو مذكور رئيس شركات الحج والعمرة في غزة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بشأن تحديد أسعار العمرة وموعد انطلاقها.

وأكد أبو مدكور في تصريح صحفي الإثنين الماضي، أنه لم يتم بعد، تحديد أسعار وموعد انطلاق رحلات العمرة من قطاع غزة إلى الديار المقدسة. وفق ما أوردته وكالة الرأي المحلية.

ودعا كافة المواطنين إلى عدم تداول هذه الأخبار "التي تضر بالجهود المبذولة مع الجانب المصري"، لإعادة تسيير رحلات العمرة من غزة الى مكة المكرمة بعد توقفها لعدة سنوات.

وبين أبو مذكور أن المباحثات تنصب الآن مع المصريين حول إمكانية تخفيض أسعار وتكاليف العمرة، بما بتناسب وأوضاع المواطنين الإقتصادية الصعبة جراء الحصار والإغلاق.

وناشد كافة المواطنين انتظار الإعلان الرسمي لإعادة تسيير رحلات العمرة من جديد، بعد استكمال كافة الجهود والمباحثات التي تجري في مصر حاليا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أنباء عن شركات الحج والعمرة، تفيد بأن موسم العمرة في قطاع غزة سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل، برسوم 750 دينار أردني.

وكان يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قال في تصريح صحفي يوم الأربعاء الماضي، إن وزارته تنتظر الرد النهائي من الجانب المصري، بشأن الموافقة على تيسير رحلات العمرة في المحافظات الجنوبية.

أضاف: أرسلنا الشهر الماضي وفداً من وزارة الأوقاف برئاسة الوكيل حسام أبو الرب لمتابعة ملف العمرة في غزة، وتم عقد العديد من الاجتماعات وحصلنا على الموافقة المبدئية من قبل المصريين لتيسير رحلات.

وتابع: حتى الآن لم نبلغ بأي جديد من سفارتنا في القاهرة، وهي الجهة المخولة لمتابعة هذا الأمر مع الجهات المصرية، مشيراً إلى أن السفارة الفلسطينية تتابع هذا الملف بشكل يومي مع الجهات المصرية صاحبة الاختصاص. وفق ما أورده موقع فضائية النجاح الإلكتروني.

وبحسب توقعات ادعيس، فإن القاهرة ستستجيب لطلب وزارته الذي قدمته بشكل رسمي من أجل الموافقة على تيسير رحلات عمرة لأهالي قطاع غزة، الذين حرموا منها منذ عام 2014.