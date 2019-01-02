ظريف يسخر من خروج أمريكا و"اسرائيل" من "اليونسكو"

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن سخريته من خروج واشنطن وإسرائيل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، قائلاً "لربما يخرجان دفعة واحدة معا من كوكب الارض!"

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير افيراني، الثلاثاء، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تعليقاً على خروج الولايات المتحدة، وإسرائيل، رسمياً من المنظمة المذكورة.

وقال ظريف في تغريدته إن "إدارة ترامب، وبرفقة الكيان الصهيوني قد خرجا رسميا اليوم من اليونسكو".

وأشار الوزير إلى الاتفاقيات التي خرجت منها الادارة الامريكية، منها الاتفاق النووي مع إيران، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ومعاهدة باريس للمناخ.

وتساءل ظريف ساخراً "هل بقي هناك شيء لتخرج منه الادارة الامريكية، وصنيعتها الكيان الصهيوني؟"، مضيفًا "لربما يخرجان دفعة واحدة معا من كوكب الارض!".

وخرجت الولايات المتحدة، و"إسرائيل" من اليونسكو، رسمياً، منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، في تكملة لإجراء أقرّه البلدان منذ نحو عام.

وتعرّضت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقراً لها، لتنديد إسرائيلي شديد في الماضي بسبب انتقاداتها المتكررة لـ"إسرائيل" وتصنيف مواقع أثرية إرثاً فلسطينياً، وتأمين العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وطالبت الولايات المتحدة بإجراء "إصلاحات جذرية" في المنظمة التي تشتهر ببرنامجها "إرث العالم" الذي تمّ وضعه بهدف حماية المواقع الثقافية والتقاليد.

المصدر: وكالة الأناضول