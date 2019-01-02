النخالة:إيران تدعم فلسطين وبعض الأنظمة العربية تعمل للتطبيع مع الصهاينة

أعرب الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية زياد النخالة عن تقديره لدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الفلسطيني المضطهد ومقاومته، منتقداً الأنظمة العربية التي تعمل لتطبيع علاقاتها مع الصهاينة.

وقال النخالة لدى لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني اليوم الأربعاء ضمن زيارة وفد حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية لطهران:"إن العام الماضي شهد مرحلة خاصة للشعب الفلسطيني لاسيما قطاع غزة حيث رغم الحصار والظروف الصعبة التي عانى منها الاهالي الا انهم بادروا الى المشاركة في مسيرات العودة وهو ماترك تأثيرات كبيرة على الرأي العام الداخلي والاقليمي والدولي.

وأضاف: أن الأشهر الماضية شهدت نشوب معركتين كبيرتين وهامتين حيث كانت الغلبة والنصر فيهما لجبهة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني وتمتلك المقاومة الفلسطينية اليوم ادوات وطاقات قيمة للتصدي لاعتداءات الصهاينة.

وأكد أن جبهة المقاومة في المنطقة ستنتصر بالتأكيد وانها ستصمد بقوة في مواجهة اي اعتداءات.

من جهته، اعتبر لاريجاني، دعم الشعب الفلسطيني المظلوم واجباً إسلامياً لإيران، قائلاً:"إن دعم الشعب الفلسطيني يعزز أمن المنطقة وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية داعمة للشعب الفلسطيني ونهج المقاومة دوما.

وأشار لاريجاني إلى التطورات الاخيرة في فلسطين ومسيرات العودة التي ينظمها ابناء الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن استراتيجية اميركا والكيان الصهيوني في الظروف الراهنة تتمثل بمواجهة وتقييد محور المقاومة إلا أن اجراءات ومبادرات الشعب الفلسطيني كمسيرات العودة تحبط مثل هذه الممارسات.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلاً:"لاشك انه في الساحة الاقليمية تتحرك التطورات في مسار انتصار محور المقاومة مما يجعل الاعداء يقومون بمحاولات محمومة لمواجهة الشعب الفلسطيني.

وقال لاريجاني:"من المؤكد ان السبيل الوحيد للتغلب على العدو هو دعم نهج المقاومة ولكن لتحقيق هذا الامر هنالك حاجة لمبادرات مثل مسيرات العودة.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الساحة الاقليمية بأنها أصبحت مكشوفة اكثر من ذي قبل خلال الاشهر الاخيرة اذ قامت بعض الدول العربية بالاتصال مع الصهاينة بصورة رسمية والبعض من الدول الاخرى التزمت الصمت، وهذه في الحقيقة توجهات تضر بجهود الشعب الفلسطيني المظلوم.

يُشار إلى أن الوفد الفلسطيني برئاسة زياد النخالة يزور طهران منذ عدة ايام والتقى قائد الثورة والرئيس روحاني كما التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - الفلسطينية أمير خجسته.





















































