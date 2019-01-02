قرار "إسرائيلي" بإلغاء فصل المعتقلين من فتح وحماس

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، إن ما يسمى بوزير "الحرب الداخلي" الإسرائيلي جلعاد أردان، قرر وقف سياسة فصل الأسرى في سجون الاحتلال بناءً على الانتماء التنظيمي

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن قرار أردان جاء في أعقاب توصية اللجنة المكلفة بدراسة سبل التشديد على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

وأوضحت الصحيفة، أن أردان أصدر أوامره لإدارة مصلحة السجون بوقف سياسة تصنيف وفصل الأسرى الفلسطينيين بناءً على الانتماء الحزبي ووضعهم من الآن فصاعدًا في ذات الأقسام

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تواجه خطوة وقف سياسة الفصل التنظيمي، معارضة شديدة من قبل الأسرى، مبينة أن هذا القرار من شأنه إضعاف لقرارات الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال، أبرزها اتخاذ قرار الإضراب الجماعي.

يذكر أن الاحتلال اتخذ العديد من الخطوات الانتقامية ضد الأسرى، بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.