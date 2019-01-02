القوى الوطنية والإسلامية تزور دير اللاتين لتهنئة المسيحيين بأعيادهم

زارت لجنة القوى الوطنية والإسلامية، دير اللاتين لتهنئة المسيحيين بأعيادهم.

وكان في استقبال اللجنة يوسف المصري القائم بأعمال مسؤول الكنيسة في غزة، حيث جرى الحديث حول العلاقة بين المسيحيين والمسلمين على أرض فلسطين والذين تجمعهم قضية واحدة وهم واحد وعدو يستهدفهم ويستهدف مقدساتهم المسيحية والاسلامية .

وأكد الطرفان، على العيش المشترك بين الطرفين على مدار قرون طويلة من الزمن ويجمعهم الحاضر والمستقبل.

وأطلع يوسف القوى، على الدور الكبير الذى يقوم به بابا الفاتيكان من أجل القضية الفلسطينية واهتمامه دائما بأحوال الفلسطينيين في قطاع غزة ودائما في خطاباته إلى العالم يتحدث عن المظلومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذى يجب أن يعيش حرا وكريما على أرضه ويمارس شعائره التعبدية دون خوف أو إرهاب يمارس ضده. وفى نهاية الزيارة تم التأكيد على أهمية التواصل بين الفصائل الفلسطينية والكنيسة وشكر الوفد الأب يوسف على حسن الضيافة.