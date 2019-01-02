"نافاس" يودّع ريال مدريد ويتلقى عرضاً ضخماً من البريميرليغ

اقترب الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، بعد خروجه من حسابات مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بعض الأندية الأوروبية بدأت في إرسال العروض، للحصول على خدمات الحارس الكوستاريكي.

وأوضحت الصحيفة أن روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، هما أبرز الأندية التي تريد التعاقد مع نافاس، مشيرة إلى أن أرسنال قدم عرضا بقيمة 16 مليون يورو لضم حارس ريال مدريد.



وكان نافاس قد أثار جدلا كبيرا يتعلق بمستقبله، حيث نشر أول أمس صورة مع جماهير ريال مدريد أثناء التدريبات، وعلق على الصورة قائلا: "شكرا لكم على كل شيء"، مما فجر جدلا حول إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الشتوية.