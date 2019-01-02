التجمع الصحفي يستنكر تغريدات الكاتبة فجر السعيد

استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي بشدة تغريدات الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد باللغة العبرية والتي روجت فيها للتطبيع مع الكيان الصهيوني ولإقامة علاقات سياسية واقتصادية معه، مؤكداً أن هذا الموقف يشكّل طعنة مسمومة في خاصرة شعوبنا العربية والشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يمثل ويعبّر عن موقف الشعب الكويتي الذي يتصدر شعوب العالم في مناهضته للتطبيع ورموزه.

وطالب التجمع الكاتبة الإعلامية بالتوقف عن هذه المواقف المشينة والاعتذار عنها، داعياً اتحاد الصحافيين العرب وكل المؤسسات العربية المعنية، والصحافيين والإعلاميين الشرفاء، والبرلمان الكويتي إلى تجريم هذا الموقف والوقوف في مواجهة هذه الإعلامية وكل من يروج للتطبيع مع هذا الكيان المجرم.

وأكد التجمع أنه بدلاً من أن تستغل هذه الكاتبة والإعلامية العربية مكانتها ووظيفتها في فضح الاحتلال وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وبدلاً من أن تنتصر لعدالة قضيتنا الفلسطينية، وفي دعوة الجميع لتوسيع رقعة المقاطعة الشاملة للاحتلال خصوصاً في المنابر الإعلامية، تقدم على القيام بهذا الموقف المشبوه.

وتوجه التجمع الصحفي بالتحية إلى الكويت قيادة وشعباً على مواقفها المسئولة والمبدئية من رفض وتجريم التطبيع ورموزه، مؤكداً أن موقف هذا الإعلامية شاذاً عن هذا الموقف الأصيل من الشعب الكويتي ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية.