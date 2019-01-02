نشرتها "فلسطين اليوم": تقديم مشروع للعمل لصاحبة قصة "الخبز الناشف"

تمكنت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من توفير مشروع عمل للسيدة الأربعينية أم جهاد الأعرج التي تقطن في أحد أحياء محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد إجراء قصة صحفية عنها، من خلال أصدقاء سناب غزة.

وكانت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قد كتبت قصة صحفية مصورة عن الأعرج، والتي تقوم بتجفيف الخبز الطعام من أجل طحنه وبيعه للتجار، لتوفير لقمة عيش لأبنائها.

وبعد نشر القصة والمناشدة، قَدَم أصدقاء سناب غزة، مشروع ملابس جاهزة للبيع للسيدة الأعرج، حيث ستقام لها بسطة ملابس لها في بيتها للبيع داخل الحي، بالإضافة للبيع بالقرب من مركز لـ"الأونروا"، بالإضافة لتقديم سلة غذائية، ومبلغ نقدي بسيط، ومستلزمات أخرى لبيتها.

وتعيش الأعرج التي تعاني من أمراض الضغط والسكري، مع زوجها المريض بالتهاب الكبد ويعاني كذلك من تضخم الكبد، ويحتاج لعلاج يومي مُكلف، حيث لا يعمل، ويعتمدون على مخصصات الشؤون الاجتماعية التي لا تكفي لتلبية شؤون منزلها، كما تعتني بحفيدتها المريضة أيضاً من تضخم في الكبد كجدها.

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