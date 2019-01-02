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شاهد.. لحظة وفاة أجنبي داخل مسجد عقب أداء الصلاة في السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:50 - 02 يناير 2019
صورة من الفيديو صورة من الفيديو
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وثق مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل مسجد في حي الفيحاء بالعاصمة السعودية الرياض وفاة رجل من بنغلادش مباشرة بعد أدائه صلاة المغرب.

ويظهر الفيديو لحظة توجه الرجل إلى الصفوف الخلفية بعد أدائه الصلاة، والجلوس، لينتظر أصدقائه، ثم بدأ يرتخي وينهار رويدا رويدا، لينتبه إليه الجالسون بقربه ويكتشفوا بعدئذ أنه فارق الحياة.

 

وثق مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل مسجد في حي الفيحاء بالعاصمة السعودية الرياض وفاة رجل من بنغلادش مباشرة بعد أدائه صلاة المغرب. ويظهر الفيديو لحظة توجه الرجل إلى الصفوف الخلفية بعد أدائه الصلاة، والجلوس، لينتظر أصدقائه، ثم بدأ يرتخي وينهار رويدا رويدا، لينتبه إليه الجالسون بقربه ويكتشفوا بعدئذ أنه فارق الحياة.

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