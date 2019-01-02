محررو الجهاد يستقبلون الشيخ نظير نصار ويزورون ذوي الأسيرين رداد والأخرس

استقبل وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي يرأسه الشيخ خضر عدنان، الأسير المحرر القيادي نظير نصار، من بلدة علار في طولكرم في الضفة المحتلة، بعد تحرره من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

ورافق الشيخ عدنان في استقبال الشيخ نصار وفد من محرري الجهاد، مجموعة من محرري طولكرم و جنين، الجريح رايق بشارات ونصر عمور وناجح حبايبة و مصطفى شيباني و لؤي الأشقر و محمد النوباني و عديد المحررين.

وقد أطلق سراح الشيخ نصار بعد قرابة الثلاثة أشهر في سجني مجدو وجلبوع، بعد أن اُعتقل ومجموعة من قيادات الجهاد، وأحد قياديي حماس سوية على حاجز زعترة الاحتلالي قرب نابلس في مطلع شهر 10، وفرض غرامة مالية وصلت لـ2000 شيكل.

وقد أدى الوفد برفقة الشيخ نصار، واجب الوفاء للأسير المريض من سرايا القدس معتصم رداد (34 عاماً) بزيارة ذويه في بلدة صيدا بطولكرم.

والأسير رداد محكوم بالسجن لمدة 20 عاما أمضى منها 12 عاماً، ويعتبر من أصعب الحالات المرضية في "عيادة معتقل الرملة" وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية حثيثة، حيث أنه مُصاب بمرض مزمن في الأمعاء يتسبب له بنزيف دائم، وارتفاع في ضغط الدم ودقات القلب، وصعوبة بالتنفس، ومشاكل في الأعصاب والعظام.

كما زار الوفد برفقة المحرر نصار ذوي المجاهد ماهر الأخرس من سيلة الظهر بجنين، وهو أول منزل يدخله الشيخ نصار بعد الحرية.

يذكر، أن ماهر الأخرس (47 عامًا) من جنين، معتقل في سجون الاحتلال وأعلن الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله وظروف التحقيق القاسية، وتلفق محاكم الاحتلال تُهماً واهية إليه بادعاء مساندة عدد من الأسرى؛ كما تمنع عائلته من زيارته.















