نتنياهو يسعى لنقل سفارة هندوراس للقدس

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته للبرازيل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد جائير بولسونارو لقاءات عدة مع مسؤولين من دول مختلفة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن نتنياهو عقد لقاءً مشتركاً مع رئيس دولة هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لبحث مسألة نقل سفارة الهندوراس إلى القدس.

ووفقاً للموقع، فإن هناك تقدماً في جهود عملية نقل سفارة الهندوراس إلى القدس. مشيراً إلى أن نتنياهو سيلتقي مجدداً مع هيرنانديز اليوم لوحدهما لبحث المسألة ذاتها.

كما التقى نتنياهو، مع الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا على هامش حفل التنصيب للرئيس البرازيلي الجديد.

وبحسب ذات المصدر، فإن نتنياهو وبنييرا اتفقا على بدء تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى سانتياغو عبر دول أفريقية بهدف تقصير مدة الرحلة، والعمل على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.