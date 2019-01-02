أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا جدا ليلا، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا، وخلال ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار التي تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا على المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.